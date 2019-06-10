الحلبوسي: حكومة البارزاني الجديدة قادرة على حل تصفية المشاكل

2019/06/10 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن رئيس اقليم كردستان الجديد نجيرفان البارزاني سيكون قادرا على تصفية المشاكل بين بغداد واربيل ، معتبرا أن انتخاب البارزاني يمثل ترجمة حية لتعزيز دور الجيل الثاني في العملية السياسية.

وقال الحلبوسي في كلمة القاها عقب اداء رئيس كردستان العراق، نجيرفان البارزاني، اليمين القانونية وتابعته، إن" انتخاب البارزاني خطوة مهمة لتعزيز العمل السياسي وترجمة حية لتعزيز دور الجيل الثاني والذي اكتسبوا خبرات مهمة من خلال العمل مع الجيل الأول".وأضاف الحلبوسي، أنه “تنتظر من رئيس الاقليم مهمة استكمال الملفات العالقة وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم”، مؤكدا “أننا أمام اختبار الشروع بحل جميع المشاكل وتصفيتها".انتهى..م.ر

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