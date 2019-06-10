السيستاني يحرم شراء بطاقات مزورة لفك رموز القنوات المشفرة لمباراة كرة القدم

2019/06/10 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجاب السيستاني على استفتاء بخصوص احتكار بث مباريات كرة القدم وشراء البطاقات المزورة لفك الشفرات.السؤال: ماهو حكم احتكار بعض القنوات الخاصة لحقوق بث مباريات كرة القدم ومنع الناس عن مشاهدتها عدا من يشترك في تلك القنوات ؟ وما هو حكم شراء البطاقات المزّورة التي تفك شفرات تلك القنوات ؟ الجواب: لا مانع واذا كان...

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