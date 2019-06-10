اصدار وثيقة تلخص الوضع الصحي والبيئي في العراق

2019/06/10 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان وثيقة تلخص مجمل الوضع الصحي والبيئي في العراق.وذكرت الوزارة في بيان” ان الوثيقة المرفقة نسخة منها شملت المحددات الديموغرافية والاجتماعية للصحة، والخطوط العريضة للواقع الصحي والنظام الصحي العراقي، ثم تنتقل الوثيقة الى تحديد أولويات العمل وتعرض موجز ما تم تقديمه خلال الاشهر الماضية”.وتابعت” بعدها تنتقل الوثيقة […]

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