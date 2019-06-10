بالفيديو.. كربلاء: الموارد المائية تقول ان ارتفاع منسوب نهر الفرات في الهندية لايشكل خطرا على المواطنين

2019/06/10 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اكدت دائرة الموارد المائية في كربلاء، ان ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في قضاء الهندية يعود للاطلاقات المائية لمؤخر سدة الهندية، فيما اوضحت بأن هذه الاطلاقات لا تشكل خطرا على المواطنين.وكتب اعلام الموارد المائية في المحافظة على صفحته في الفيس بوك، تابعته وكالة النبأ للأخبار اليوم الاثنين، ان "من الملاحظ أن مناسيب نهر الفرات في قضاء الهندية (طويريج) مرتفعة وذلك نتيجة الاطلاقات المائية لمؤخر سدة الهندية، فيما تعتبر ضمن المناسيب الطبيعية في هذه الايام".

ونوه الى انه "سيستمر لعده ايام لتأمين الريه الاولى لمحاصيل الشلب في المحافظات الجنوبية".

واوضح اعلام الموارد بأن "هذه الاطلاقات هي ضمن حدود السيطرة ولا تشكل أي خطر على المواطنين".



لذا نرجو من المواطنين عدم تصديق الاشاعات المغرضة لبعض مواقع التواصل الاجتماعي.



مشددا على رفع التجاوزات من حوض نهر الفرات لتجنب حصول خسائر مادية في الممتلكات.

وكانت مديرية الموارد المائية في كربلاء قد اعلنت في وقت سبق اليوم، ان ارتفاع مناسيب نهر الفرات جاء نتيجة زيادة الاطلاقات من مؤخر سدة الهندية وبتصاريف تقدر 390م3/ثا لغرض تأمين مياه الارواء، وان هذه المناسيب تعتبر طبيعية.

تحرير: عامر الشيباني

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