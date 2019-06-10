تخصيص 20 كرفان لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا

2019/06/10 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن قائممقام القائم، أحمد الدليمي، الاثنين، تخصيص 20 كرفان تمهيدا لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا، غربي محافظة الانبار.وقال الدليمي لـ/ المعلومة /، إن “حكومة الانبار المحلية خصصت 20 كرفان لحين إعادة إعمار البنى التحتية لمنفذ القائم الحدودي مع سوريا تمهيدا لإعادة افتتاحه للمرة الاولى منذ أعوام”.وأضاف، أن “الجانب السوري […]

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