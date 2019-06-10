بالصور.. الامطار تتساقط في اربيل

2019/06/10 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مراسل (واع ) في اربيل ان الامطار تساقطت بعد ظهر اليوم الاثنين في اغلب مناطق المحافظة في حالة لم تشهدها المحافظة منذ عقود في هذا الوقت من السنة.

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