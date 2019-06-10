اتحاد الادباء والكتاب يؤسس صندوقا للتكافل لاعضائه

2019/06/10 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ،اليوم الاثنين،عن تأسيس صندوق للتكافل الصحي والاجتماعي لأعضائه، بهدف النهوض بواقع حال الادباء،وتعميق روح المحبة والتعاون بين الاسرة الادبية.

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