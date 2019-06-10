برزاني يضيف الانكليزية الى شعار الاقليم

2019/06/10 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اجرى رئيس اقليم كردستان نيجرفان برزاني، اليوم الاثنين، اولى التغييرات بعد تسلمه المنصب.وقال بيان للرئاسة تسلمت /SNG/، نسخة منه، ان “برزاني وفي اولى القرارات التي اتخذها عقب توليه المنصب، قرر اضافة اللغة الانكليزية الى شعار الاقليم، بالاضافة الى العربية والكردية”.يشار الى ان برزاني تولى المنصب بعد مراسم رسمية تمت اليوم في مدينة ...

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