الحلبوسي : انتخاب البارزاني يمثل ترجمة حية لتعزيز دور الجيل الثاني في العملية السياسية.

2019/06/10 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن رئيس اقليم كردستان الجديد نجيرفان البارزاني سيكون قادرا على تصفية المشاكل بين بغداد واربيل ، معتبرا أن انتخاب البارزاني يمثل ترجمة حية لتعزيز دور الجيل الثاني في العملية السياسية.وقال الحلبوسي في كلمة القاها عقب اداء رئيس كردستان العراق، نجيرفان البارزاني، اليمين القانونية وتابعته/SNG/، إن” انتخاب ...

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