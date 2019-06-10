2019/06/10 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dDbygMs1fgw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس محافظة كربلاء يتهم الطريحي بهدر المال العام) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس محافظة كربلاء يتهم الطريحي بهدر المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).