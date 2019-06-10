البصرة… مستشفى بلا تبريد منذ /8/ أيَّام

2019/06/10 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تشهد #مستشفى “#الفيحاء” احدى مستشفيات محافظة #البصرة، عطلاً بمنظومة #التبريد منذ ثمانية أيام، ما أدى إلى استياء شعبي كبير، لا سيما وأن المستشفى تُعد واحدة من […]

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