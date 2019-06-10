“بالصور” مسافرون باكستانيون يعتدون على طاقم طائرة الخطوط الجوية العراقية قبل الاقلاع الى “كراتشي”

2019/06/10 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعرض طاقم طائرة الخطوط الجوية العراقية الى اعتداء من قبل مجموعة من المسافرين الباكستانيين قبل الاقلاع في رحلة مقررة من بغداد الى كراتشي.وذكرت مصادر أن مسافرين باكستانيين حاولوا اقتحام قمرة القيادة وتهجموا على افراد الطاقم، مما ادى الى اصابة عدد منهم قبل اعتقال المجموعة المعتدية .

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