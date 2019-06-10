2019/06/10 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن تأخر عودة معتمرين عراقيين الى البلاد، مبينة انه تم معالجة المشكلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعالج مشكلة تأخر معتمرين عراقيين في السعودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعالج مشكلة تأخر معتمرين عراقيين في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).