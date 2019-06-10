إدارة الزوراء تغري علاء عباس للبقاء مع النوارس

2019/06/10 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة نادي الزوراء، تقديم عدة عروض لهداف فريق الكرة علاء عباس، من اجل ضمان بقاء اللاعب في صفوف النوارس. وقال مصدر مقرب من اللاعب في

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