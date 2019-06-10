2019/06/10 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قائم مقامية قضاء القرنة شمال البصرة ، عن نية وزارة الموارد المائية تبطين السداد الترابية المحيطة بهور الحويزك بالحجر فضلاً عن تنظيم إنسيابية المياه .كما جاء في تصريح قائم مقام القرنة محمد ناصح الحسن للنعيم نيوز , أن هذه الأمور مهمة بالنسبة للهور .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية بصدد تبطين السداد وتنظيم إنسيابية المياه النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية بصدد تبطين السداد وتنظيم إنسيابية المياه) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية بصدد تبطين السداد وتنظيم إنسيابية المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).