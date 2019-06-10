من “داعش” الارهابي الى الاهمال الحكومي الموصل لاتزال منكوبة – تقرير

2019/06/10 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سنوات خمس مرت على احتلال تنظيم داعش الارهابي للموصل، ولازال اهالي المدينة المنكوبة يعانون، فأحلامهم كوابيس، وامنياتهم بالعيش تصطدم بإهمال حكومي، فالخراب والدمار لازال سمة تلازم المدينة.

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