2019/06/10 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس رفعت الشركات النفطية في البصرة الراية البنفسجية بعد تخطي درجة الحرارة 50 مئوية في المحافظة، اليوم الاثنين كما أفاد مراسل “خطوة برس”.وأضاف المراسل إن “الراية البنفسجية تُشير الى الأشعة فوق البنفسجية القصيرة وهي الأشد خطرًا على الانسان وتؤدي الى الاصابة بضربة الشمس وتعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم، بحسب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشركات النفطية في البصرة ترفع الراية البنفسجية إنذاراً بخطر الحرارة وكالة خطوة برس.

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