همام طارق يحسم مستقبله مع استقلال طهران

2019/06/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..حسم لاعب المنتخب الوطني ونادي استقلال طهران الايراني، همام طارق، مستقبله مع فريقه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.وقال طارق لـ /المعلومة/ إن “الاخبار التي اشارت الى عودتي للدوري العراقي الممتاز، هي عارية عن الصحة، وانا باقٍ مع استقلال طهران”.واوضح أن “وكيل اعمالي، بهروز دزهبود، يجري اتصالاته مع ادارة استقلال من اجل تجديد […]

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