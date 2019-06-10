الرئيس صالح يشيد من برلمان كردستان بدور الحشد الشعبي بالانتصار على الإرهاب

2019/06/10 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الاثنين، بدور قوات الحشد الشعبي في تحقيق النصر على تنظيم “ داعش” الإرهابي، داعيا الى ضرورة الحفاظ على ما تحقق من النصر الذي تحقق.وقال صالح في كلمة القاها عقب اداء رئيس اقليم كردستان الجديد نجيرفان البارزاني اليمين القانونية في برلمان الاقليم، إن “النصر على داعش تحقق بفضل تآزر ...

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