“هواوي” تتحدى الحظر الاميركي وتبرم عقودا لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس في 30 دولة حول العالم

2019/06/10 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مال واتصال: يس عراق تمكنت شركة هواوي الصينية من الحصول على عقود لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس في 30 دولة حول العالم، حتى الآن في تحد واضح للحظر الاميركي الذي طالها مؤخرا.وأوضحت الشركة أنها أبرمت 46 عقدا في هذه الدول، وفقا لما أوردت وكالة الصين الجديدة “شينخوا”.وكان أحدث هذه العقود، الخميس، عندما أبرمت […]

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