بالفيديو.. صالح يوجه رسالة هامة لبارزاني في يوم تنصيبه

2019/06/10 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن من مصلحة العراق أن يكون ساحة للتعايش ونبذ الحرب والاقتتال.وفي كلمته خلال مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا لمنطقة ك...

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