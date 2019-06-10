بالصورة.. شركات النفط في البصرة ترفع “الراية البنفسجية” تحذيرا من الحر الشديد

2019/06/10 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..رفعت الشركات النفطية العاملة في مدينة البصرة، الاثنين، الراية البنفسجية بعد تخطي الحرارة حاجز الـ 50 مئوية.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور له على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة /، إن “الراية البنفسجية تشير الى العاملين بأخذ الاحتياطات المناسبة وعدم التعرض المباشر للاشعاع الشمسي بسبب خطورة الأشعة فوق البنفسجية القصيرة”.وأضاف، […]

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