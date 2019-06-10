2019/06/10 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المالية النيابية تقر بعقم آليات مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
نفى عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حما اليوم الاثنين، امتلاك مجلس النواب أي اليات لمحاربة الفساد.
وق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المالية النيابية تقر بعقم آليات مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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