المالية النيابية تقر بعقم آليات مكافحة الفساد

2019/06/10 | 16:32

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بغداد:سومر نيوز

نفى عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حما اليوم الاثنين، امتلاك مجلس النواب أي اليات لمحاربة الفساد.

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