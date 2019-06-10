2019/06/10 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس أعلن مكتب مفتش عام الداخلية اليوم الاثنين عن ضبط منتسب يحوز ختماً وعشرات المعاملات المزورة في ديالى.وقال المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “لجنة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام في محافظة ديالى تمكنت من ضبط أحد منتسبي مديرية الأحوال المدنية في المحافظة متلبساً بحيازة 19 ختماً مزورا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط منتسب يحوز ختماً وعشرات المعاملات المزورة في ديالى وكالة خطوة برس.

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