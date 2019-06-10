مقتل نحو 100 و 19 مفقودا في هجوم على قرية بوسط مالي

2019/06/10 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول محلي في مالي، يوم الاثنين، إن نحو 100 شخص قتلوا في هجوم ليل الأحد على قرية تقطنها عرقية دوجون في وسط البلاد، حسب رويترز.وقُتل المئات منذ يناير كانون الثاني في اشتباكات بين الصيادين من عرقية دوجون والرعاة من عرقية فولاني.وأسفر هجوم مسلح على إحدى القرى في مارس آذار عن مقتل ما يزيد على 150 شخصا في واحد من أكثر أحداث العنف دموية في التاريخ الحديث للبلد الواقع في غرب أفريقيا.

وتتضارب الانباء حول عدد قتلى الهجوم العرقي، حيث قالت فرانس بريس نقلا عن وزير الدفاع المالي، ان "95 قتيلا و19 مفقودا في هجوم على قرية لقبيلة دوغون وسط البلاد".



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