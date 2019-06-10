2019/06/10 | 16:38

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الأثنين 10 يونيو 2019 | 04:24 مساءً | عدد القراءات : 12

كهرباء كركوك تعلن زيادة ساعات القطع المبرمج في المحافظة

بغداد/..



اعلنت مديرية كهرباء كركوك، الاثنين، زيادة ساعات القطع المبرمج في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، انه "نود إعلامكم بأنه سيكون هناك زيادة في ساعات القطع المبرمج في المحافظة نتيجة تخفيف الحمل بمقدار 160 ميكا واط".

واضافت، انه" تم إطفاء محولات 400 كي في من قبل مديرية شبكات كركوك وذلك لغرض إجراء أعمال الصيانة على أحد المحولات ويستمر أعمال الصيانة لعدة أيام".انتهى4

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