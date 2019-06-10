اليوم يستذكر العراقيون سقوط الموصل

2019/06/10 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هي مواجهات بدأت بمعركة بين قوات الجيش العراقي من جهة وبين تنظيم (داعش الارهابي) وما يسمى بثوار العشائر وجيش رجال الطريقة النقشبندية حيث فرض ما يسمى الثوار سيطرتهم على الجانب الأيمن من مدينة الموصل 9 حزيران/ 2014، وجاء هذا تكريساً للمساعي لاستعادة ما يسميه تنظيم (داعش الارهابي) ب”الخلافة الإسلامية”.وعلل البعض التعاطف الشعبي السني معهم...

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