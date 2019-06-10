مفتشية الداخلية تضبط منتسباً متلبساً بحيازة أختام ومعاملات مزورة في ديالى

2019/06/10 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط منتسب متلبس بحيازة أختام وعشرات المعاملات المزورة في محافظة ديالى.

وقالت المفتشية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “لجنة تفتيشية تابعة ل‍مكتب المفتش العاملوزارة الداخلية في محافظة ديالى تمكنت من ضبط أحد منتسبي مديرية الأحوال المدنية في المحافظة متلبساً بحيازة 19 ختماً مزورا لدوائر حكومية، وعشرات المعاملات المزورة”.

وأوضح البيان، ان “العملية جاءت على خلفية ورود معلومات ل‍مكتب المفتش العام أفادت بممارسة منتسب في دائرة أحوال هبهب للتعقيب تحت يافطة أحد مكاتب العقار التي يمتلكها في المنطقة”.





وأضاف، انه “اكتشفت اللجنة التفتيشية أن المنتسب يمارس عمله التعقيبي في أثناء أوقات الدوام الرسمي، وقد تمكنت اللجنة التفتيشية من ضبط المنتسب متلبساً بحيازة 19 ختماً مزوراً لمحاكم شخصية ودوائر تسجيل عقار وهيأة الضرائب فضلاً عن دوائر الزراعة والصحة والجنسية وأختام لموظفين في الجنسية”.





وتابع، “كما ضبطت بحوزته أيضاً عشرات المعاملات وهويات الأحوال وشهادات الجنسية وصور القيود والقسامات الشرعية المزورة اضافة الى العديد من نماذج المستمسكات المزورة”.

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