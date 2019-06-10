كهرباء كركوك تعلن زيادة ساعات قطع الطاقة وتوضح الاسباب

2019/06/10 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء في كركوك، عن زيادة ساعات قطع الطاقة، مشيرة الى تخفيف الحمل بمقدار 160 ميكا واط.





وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سيكون هناك زيادة في ساعات القطع المبرمج في محافظة كركوك نتيجة تخفيف الحمل بمقدار 160 ميكا واط”.





وأضافت، ان “تخفيف الحمل جاء نتيجة إطفاء محولات 400 كي في من قبل مديرية شبكات كركوك لغرض إجراء أعمال الصيانة على أحد المحولات”، لافتة الى انه “تستمر أعمال الصيانة لعدة أيام”.





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