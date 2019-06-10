2019/06/10 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مراسل (واع ) في اربيل ان الامطار هطلت بعد ظهر اليوم الاثنين في اغلب مناطق المحافظة في حالة لم تشهدها المحافظة منذ عقود في هذا الوقت من السنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. هطول الامطار في اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. هطول الامطار في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).