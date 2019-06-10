2019/06/10 | 16:45

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وزير الخارجية الياباني يصل طهران الأربعاء المقبل

الاثنين

10

حزيران

2019 :

04:24 pm

26

وكالة أنباء ايسنا : وزير الخارجية الياباني يصل طهران صباح

الأربعاء المقبل لتمهيد زيارة رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو بعد

ظهر نفس اليوم

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