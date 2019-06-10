تسيير رحلات “برية” مباشرة من بغداد الى أرمينيا عبر ايران بحافلات عراقية

2019/06/10 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفر وطيران: يس عراق اعلنت وزارة النقل عن تسيير أول حافلة تابعة لها لنقل المسافرين والوفود من بغداد الى أرمينيا عبر الأراضي الايرانية.وانطلقت صباح السبت الماضي أول حافلة تابعة لوزارة النقل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بتسيير الخط التجريبي الاول ، (بغداد – أرمينيا) مرورآ بالأراضي الايرانية ليربط ثلاث دول عبر هذا الخط.

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