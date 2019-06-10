2019/06/10 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أوضحت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، حقيقة تأخر انطلاق رحلة عودة المعتمرين من ‏الديار المقدسة إلى البلاد.‏ وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “بعض ‏وسائل الإعلام نشرت خبراً مفاده: أنّ أفواجاً من المُعتمِرين العراقيِّين عالقون في مطار الملك ‏عبد العزيز، ولا تُوجَد طائرات تُقِلّهم إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية توضح حقيقة تأخر رحلة عودة المعتمرين ‏ وكالة خطوة برس.

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