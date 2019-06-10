2019/06/10 | 16:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أوضحت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، حقيقة تأخر انطلاق رحلة عودة المعتمرين من الديار المقدسة إلى البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “بعض وسائل الإعلام نشرت خبراً مفاده: أنّ أفواجاً من المُعتمِرين العراقيِّين عالقون في مطار الملك عبد العزيز، ولا تُوجَد طائرات تُقِلّهم إلى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية توضح حقيقة تأخر رحلة عودة المعتمرين ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية توضح حقيقة تأخر رحلة عودة المعتمرين وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية توضح حقيقة تأخر رحلة عودة المعتمرين ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية توضح حقيقة تأخر رحلة عودة المعتمرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).