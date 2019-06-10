2019/06/10 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، اليوم الأثنين، إنقاذ 1605 دونم للحنطة من الاحتراق.

وقال إعلام المديرية في بيان، إن "ابطال مركز دفاع مدني جلولاء بأمرة العقيد عماد خليل إبراهيم ضابط المركز أخمدوا، وبوقت ق

بغداد اليوم _ خاص

افاد مصدر أمني، الاثنين (10 حزيران 2019)، بقيام شركات النفط الأجنبية، في محافظة البصرة، برفع "الرايات البنفسجية" فوق مواقع عملها.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الشركات النفطية الاجنبية رفعت الراية الب

بغداد اليوم_ الديوانية

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الاثنين (10 حزيران 2019)، بأن تظاهرة الديوانية حملت 8 مطالب اولها اقالة رئيس وحدة قضاء الحمزة الشرقي.

وقل المراسل إن "العشرات من اهالي قضاء الحمزة الغربي خرجوا بتظاهرة حاشدة للمطالبة ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن البصرة يدعو لتقديم مدير مستشفى الفيحاء إلى القضاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن البصرة يدعو لتقديم مدير مستشفى الفيحاء إلى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).