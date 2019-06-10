هل ستبتعد طريقة اختيار “الدرجات الخاصة” عن آلية تشكيل الحكومة؟

2019/06/10 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكدت #اللجنة_القانونية في #مجلس_النواب، اليوم الاثنين، عدم توازن #البيئة الإدارية للدولة، في حين رأت ضرورة مراعاة عنصر “#الكفاءة” في اختيار المناصب والدرجات الخاصة ورئاسات الهيئات المستقلة.[…]

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