التخطيط النيابية تكشف أهم توصيات تقرير حل أزمة السكن

2019/06/10 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، الاثنين، عن أهم التوصيات التي ستناقشها في تقرير حل أزمة السكن خلال جلسة الخميس المقبل.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تقرير حل أزمة السكن تضمن أكثر من 13 نقطة لحل أزمة العشوائيات وإيجاد الحلول الإستراتيجية لأعمار المدن”، لافتا إلى […]

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