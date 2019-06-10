أمير سعودي.. ابن سلمان يوقف إعدام الدعاة في هذه الحالة

2019/06/10 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمير سعودي معارض، إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد يوقف نيته الأمر بإعدام عدد من الدعاة المعتقلين.

وأوضح الأمير خالد بن فرحان آل

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