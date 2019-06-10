مفتشية الداخلية تعلن ضبط منتسب متلبس وبحوزته اختام ومعاملات مزورة

2019/06/10 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ضبط منتسب متلبس بحيازة 19 ختم وعشرات المعاملات المزورة في ديالى.

وقالت في بيان تلقت "العهد

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