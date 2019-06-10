2019/06/10 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس شهدت محكمة أحوال الشخصية في الكرخ، اليوم الاثنين، حالة زواج سجلت مهرا مرتفعا جدا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.وأظهرت وثيقة حصلت عليها “خطوة برس” تسجيل مهر لزوجين معجله ثلاثة مليارات دينار والمؤخر بلغ خمسة مليارات دينار.وغالبا ما يؤكد باحثون اجتماعيون أن ارتفاع المهور هو أحد اسباب عزوف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع المهور مع الحرارة..



زواج بـ8 مليارات في بغداد! وكالة خطوة برس.

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