كتلة كوردية تتحدث عن اتفاق سياسي “من ضرب الخيال”

2019/06/10 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين ان يشهد الفصل التشريعي الثالث استكمال التشكيلة الحكومية.

وقال شمس الدين في بيان ان “الخلاف على الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية لايزال قائما، وان كل ما يدور في الاروقة عن وجود اتفاق سياسي هو من ضرب الخيال”.

وبين ان “استكمال التشكيلة الحكومية يحتاج الى اتفاق سياسي لحسم مرشحي الوزارات المتبقية، ومثل هذا الامر غير موجود في الوقت الحالي، مما يجعلنا نتوقع ان هذا الامر يمكن ان يؤجل الى الفصل التشريعي الثالث من عمر مجلس النواب”.

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