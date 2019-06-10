“يس عراق” تنشر اسئلة استجواب محافظ ذي قار الموجهة من قبل مجلس المحافظة

2019/06/10 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنشر “يس عراق” نسخة من اسئلة استجواب محافظ ذي قار يحيى الناصري التي وجهها له مجلس المحافظة.ووجه مجلس ذي قار 9 اسئلة الى الناصري تدور بمجملها حول الفساد والمالي والاداري واستغلال منصبه.

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