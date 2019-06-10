2019/06/10 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..يفتتح المجلس الأقتصادي العراقي يوم غد الثلاثاء بالتعاون مع (شركة بيراميدز أنترناشيونال جروب)و(أكسبوتيم وأم أند تي) معرض ومؤتمر (أعمار العراق) لمواد البناء والتشييد والبنى التحتية والكهرباء والمياه.

ويشارك في المعرض الذي يعقد برعاية وزارات (الأعمار والاسكان،الصناعة والمعادن،التجارة) 120 شركة متخصصة من احدى عشر دولة هي ( العراق ، المانيا، ايطاليا، الهند، الصين، تركيا ، السعودية ، مصر، ايران ، الامارات ، اذربيجان ).

ويستمر المعرض الذي يفتتح صباح يوم غد الثلاثاء 11/6/2019 على أرض معرض بغداد الدولي، لغاية يوم الجمعة 14/6/2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. افتتاح معرض ومؤتمر اعمار العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا.. افتتاح معرض ومؤتمر اعمار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).