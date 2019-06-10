2019/06/10 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أثارت شائعات تقنية بشأن هواتف “آيفون” المرتقبة في سبتمبر المقبل، حالة من الإحباط وخيبة الأمل وسط عشاق أجهزة “أبل”، بسبب ما اعتُبر تصميما غير أنيق.وبحسب موقع “فوربس”، فإن خبراء رقميين صمموا عددا من الصور التقريبية، لهاتف “آيفون” المنتظر، استنادا إلى شائعات نشرها عدد من مؤثري عالم التقنية.وتكشف الصور التقريبية، التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفاجأة “مخيبة” للآمال في آيفون الجديد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة “مخيبة” للآمال في آيفون الجديد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة “مخيبة” للآمال في آيفون الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).