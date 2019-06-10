حسم لقب رولان غاروس للمرة 12 في تأريخه

2019/06/10 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حسم الإسباني رافايل نادال لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 12 في تاريخه، ليعزز أرقامه القياسية ويؤكد سيطرته المطلقة على بطولات الملاعب الترابية.

وفاز

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