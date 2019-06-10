2019/06/10 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والجيش السوري سيردان "ردا قاسيا وساحقا" على اعتداءات الجماعات الإرهابية من إدلب.

وذكّر لافروف في مؤتمر صحفي مشترك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهذه العبارات.. لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهذه العبارات.. لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).