الإدارة الذاتية الكردية في سوريا تسلم فرنسا وهولندا عددا من أطفال داعش اليتامى

2019/06/10 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، تسليم عدد من الأطفال اليتامى الأجانب من عائلات تنظيم داعش الإرهابي، الى بلادهم.

واوضح الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، في الإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر في تصريح، ان الإدارة سلمت وفدا من وزارة الخارجية الفرنسية، اثني عشر يتيما فرنسيا، بناء على طلب حكومة بلادهم، في بلدة عين عيسى، بينهم أطفال من عائلة واحدة، يبلغ أكبرهم العاشرة من العمر، إضافة الى تسليم طفلين اثنين هولنديين لوفد من خارجية بلادهم.

من الجدير بالذكر، ان قوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من تحالف فصائل عربية وكردية، تحتجز الآلاف من عائلات المتشددين الأجانب، من بينهم نحو أربعة آلاف امرأة وثمانية آلاف طفل، من دول ترفض بعضها تسلمهم.

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