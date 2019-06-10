الأمم المتحدة تتوقع فرار مليوني سوري إلى تركيا نتيجة استمرار القتال

2019/06/10 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الامم المتحدة ان نحو مليوني لاجئ سوري يعتزمون الفرار الى تركيا نتيجة استمرار القتال شمال غربي سوريا.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، بانوس مومسيس، ان استمرار الاشتباكات والقتال في إدلب، دفع نحو مليوني مدني الى التوجه نحو الحدود التركية في الوقت الذي انخفضت فيه المساعدات على نحو خطير نتيجة مواصلة دمشق وموسكو شن هجماتها شمال غربي البلاد.

واكد مومسيس، أن منظمات الأمم المتحدة طالبت بمبلغ ثلاثة مليارات دولار لتمويل المساعدات المخصصة للنازحين السوريين، الا انها لم تتلقى سوى نصف مليار دولار فقط.

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