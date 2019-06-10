محافظ البصرة يصدر عقوبات بحق مديري خدمات مستشفيات المحافظة واستبدال بعضهم بسبب تقصيرهم

2019/06/10 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني بإصدار عقوبات بحق مديري الخدمات في مختلف مستشفيات محافظة البصرة فضلا عن استبدال بعضهم نتيجة تقصيرهم الواضح في عدم متابعة الجانب الخدمي .وقال مكتبه في بيان صحفي ان المحافظ وجه مدير مكتبه عماد العيداني بإصدار عقوبات ادارية صارمة بحق اغلب مديري الخدمات في المستشفيات نتيجة تقصيرهم بعدم […]

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