شيخ دلير تطالب نيجرفان بارزاني بالتنازل عن راتبه خدمة لشعب كردستان

2019/06/10 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني بالتنازل عن راتبه خدمة لابناء الشعب.وهنأت شيخ دلير بارزاني بمناسبة تأديته اليمين القانونية كرئيس لاقليم كردستان متمنية له دوام النجاح والسير في طريق خدمة الشعب الكردي،مطالبة اياه ان يخصص راتبه للاعمال الخيرية والإنسانية والثقافية في الإقليم لبناء جسور الثقة بينه […]

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