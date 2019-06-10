تعرف على الميزات العشر لشبكات الجيل الخامس 5G

2019/06/10 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مال واتصال: يس عراق تتميز شبكات الجيل الخامس 5G عن 4G و 3G بعشر ميزات نستعرض لكم إياها على النحو الآتي:- بث الفيديو بدقة 8K.تمتاز شبكات الجيل الخامس بقدرتها على بث الفيديو بدقة 8K بكل سهولة ويسر؛ دون حدوث تأخر زمني، وذلك بفضل السرعة العالية التي توفرها التقنية الواعدة، إذ يمكنك نقل الكمية ذاتها […]

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